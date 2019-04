Indagini della polizia municipale

Drammatico incidente in via Lanza di Scalea a Palermo. Un’auto forse in contromano si è scontrata con un motociclista.

Il giovane ha avuto la peggio ed è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale.

L’impatto è stato violentissimo. Il traffico nella zona è paralizzato.

Nello scontro due i feriti. Oltre al motociclista che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso anche l’automobilista che nell’impatto ha sbattuto la testa nel parabrezza.

Pare che l’automobilista sia uscito dalla rotonda del centro commerciale ed abbiamo imboccato l’uscita contromano. L’impatto tra i mezzi è stato molto violento. I rilievi sull’incidente li stanno eseguendo gli agenti della polizia municipale.