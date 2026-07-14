Un uomo di 42 anni di Termini Imerese si trova ricoverato all’ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni dopo un incidente in via Libertà. Il motociclista si è scontrato con una vettura ed è finito contro un palo e poi sul marciapiede.

Il motociclista è stato intubato dai sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza, prima del trasferimento in ospedale.

Sono intervenute anche alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire. Dalle prime informazioni sembra che l’automobilista coinvolto sia rimasto illeso. I rilievi sono eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per chiarire la dinamica dell’incidente.