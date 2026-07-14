I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un uomo di 55 anni trovato in possesso di circa 2,3 chili di eroina. Il blocco è scattato presso il casello autostradale di Catania-San Gregorio, lungo la corsia in direzione del capoluogo etneo, durante i controlli di routine alla circolazione stradale.

Il controllo al casello e il nervosismo del conducente

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno fermato l’auto guidata dall’uomo, un cinquantacinquenne originario di Gela. Durante le verifiche, l’automobilista ha mostrato un forte nervosismo che ha insospettito i finanzieri. Atteggiamento che ha spinto la pattuglia ad approfondire il controllo e a perquisire da cima a fondo sia l’uomo che la vettura.

I panetti nascosti nel paraurti

L’ispezione del mezzo ha confermato i sospetti. All’interno di un’intercapedine ricavata nel paraurti posteriore dell’auto, i militari hanno scoperto un vano nascosto. Dentro c’erano quattro panetti di una sostanza granulosa marrone. Il narcotest ha confermato che si trattava di eroina, per un peso complessivo di circa 2,3 chilogrammi. La droga e il veicolo sono stati sequestrati.

Il valore sul mercato e il trasferimento in carcere

Secondo le stime della Guardia di Finanza, quel carico di eroina avrebbe permesso di confezionare tra le 20 e le 25 mila dosi. Una volta immessa sul mercato del dettaglio nelle piazze di spaccio locali, la sostanza avrebbe fruttato un guadagno illecito compreso tra i 400 e i 500 mila euro.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Successivamente, il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e il sequestro, disponendo il trasferimento del cinquantacinquenne nel carcere di Piazza Lanza.