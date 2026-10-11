Spaccio di droga e furti di energia elettrica a Monreale. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni e denunciato la madre di 53. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Monreale e del Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.
Il fiuto del cane Dea e il sequestro nella zona di Cortile Saitta
L’intervento si è concentrato nell’area di Cortile Saitta, dove l’ausilio del cane antidroga “Dea” si è rivelato determinante per guidare i militari durante le perquisizioni personale e domiciliare a carico del giovane. L’ispezione ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro un panetto di hashish del peso complessivo di 100 grammi, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno recuperato 290 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, e tre schede SIM. Alla luce di quanto emerso, per il ventiseienne è scattata anche la denuncia per il reato di ricettazione.
Accertamenti sulle utenze e denuncia per furto d’energia
Durante il medesimo contesto operativo, le verifiche degli investigatori si sono estese alla regolarità dei servizi domestici dell’abitazione. Grazie all’intervento dei tecnici specializzati di E-Distribuzione, i militari hanno riscontrato la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica pubblica. Per questo motivo la madre dell’indagato, in quanto titolare dell’utenza domestica, è stata denunciata a piede libero con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.
Tutto il materiale informativo, il denaro e le sostanze stupefacenti rinvenute sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, il ventiseienne arrestato è stato condotto presso la propria abitazione al regime dei beni domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da celebrarsi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.
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