I poliziotti della questura di Catania hanno arrestato un giovane di 28 anni sorpreso con oltre 600 grammi di marijuana. Il ragazzo aveva affittato un garage vicino alla sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo, utilizzandolo come deposito protetto per nascondere la sostanza stupefacente.

Il fiuto del cane Ares e l’ispezione

La scoperta è avvenuta durante i controlli antidroga eseguiti dalle volanti sul territorio cittadino. Mentre pattugliavano la zona di via Belfiore, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dal comportamento di Ares, il cane della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. L’animale ha seguito la traccia olfattiva fino a fermarsi davanti alla porta del garage, segnalando con insistenza la presenza di sostanze illecite all’interno del locale.

Il blitz nel locale e il sequestro

Gli agenti hanno avviato subito gli accertamenti per identificare chi avesse in uso il locale. Il ventottenne, rintracciato poco dopo, è arrivato sul posto e, davanti al cane poliziotto, ha ammesso subito le sue responsabilità. Una volta aperto il garage, Ares ha guidato i poliziotti verso un angolo dove si trovava un grosso sacco contenente 628 grammi di marijuana. Insieme alla droga, gli agenti hanno recuperato un bilancino di precisione che serviva per pesare e preparare le dosi da immettere sul mercato.

I controlli e il processo

La marijuana è stata analizzata con il narcotest e messa sotto sequestro. Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura, dove rimarrà in attesa del giudizio con rito direttissimo.