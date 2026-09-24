Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno interessato nelle ultime quarantotto ore diversi quartieri del capoluogo. L’attività, che ha visto il coinvolgimento delle Compagnie metropolitane di Piazza Verdi e San Lorenzo insieme alle stazioni dipendenti, ha spaziato dal contrasto allo spaccio di stupefacenti alla verifica del codice della strada, culminando anche in denunce per furto di energia elettrica.

Blitz antidroga tra Mezzo Monreale, Montepellegrino e Zen 2

Sul fronte degli stupefacenti, i carabinieri della stazione Mezzo Monreale, con i militari nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno denunciato in stato di libertà una trentottenne palermitana trovata in possesso di oltre novanta grammi di hashish, di un bilancino e di materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel quartiere di Montepellegrino, i militari della stazione Falde hanno invece arrestato in flagranza un ventunenne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere involucri sulla pubblica via. Addosso e all’interno di un borsello l’uomo custodiva quasi sessanta dosi di hashish, mentre un acquirente è stato segnalato alla prefettura.

Un’altra operazione significativa è stata condotta allo Zen 2 dai carabinieri della stazione San Filippo Neri. In via Agesia di Siracusa è finito in manette un trentaquattrenne palermitano, già sottoposto a obblighi di presentazione, sorpreso a prelevare droga da una canalina per cavi elettrici ricavata sul muro di un padiglione, dove erano nascoste oltre quaranta dosi tra cocaina, crack e hashish. Poco distante, in via Rocky Marciano, i militari hanno inoltre sequestrato dieci dosi di cocaina nascoste sotto un’auto abbandonata e due proiettili calibro 7,65 celati in un foro nel muro.

Controlli stradali e allacci abusivi Enel

L’azione capillare dell’Arma ha riguardato anche la circolazione stradale. Nelle zone del centro, a Piazza Marina e a Villagrazia, i controlli hanno portato a dieci sanzioni per monopattini sprovvisti di assicurazione, per un importo complessivo di circa mille euro, e a otto verbali per guida senza patente e mancanza di carta di circolazione, che superano i quindicimila euro di multe. Sequestrate inoltre quattro biciclette elettriche modificate.

Infine, un ulteriore servizio coordinato in via Ciaculli e Fondo Alfano, svolto con il supporto di tecnici Enel e di diverse stazioni cittadine, ha portato alla denuncia di sette persone per furto aggravato. Gli indagati sono accusati di aver manomesso i contatori per alimentare le proprie abitazioni attraverso allacci abusivi alla rete elettrica.