La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 32 anni e denunciati due giovani di 21 e 29 allo Zen a Palermo accusati per spaccio di droga.

E’ stato sequestrato lo stupefacente in dosi già confezionate di hashish e marijuana e in un panetto di hashish in via Agesia di Siracusa.

All’intervento hanno preso parte anche i due cani antidroga Yndira e King. L’uomo sorpreso con una torcia in mano è fuggito. Quando è stato raggiunto dai poliziotti ha lanciato la pila.

Qui erano nascosto 30 dosi di hashish.