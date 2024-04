La polizia di Stato ha scoperto in un magazzino abbandonato un laboratorio per la raffinazione dello stupefacente e un chilo e mezzo di droga, in parte già confezionata in dosi e pronta allo smercio. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Zisa in via Lancia di Brolo a Palermo. I poliziotti hanno notato la porta socchiusa di un magazzino e sono entrati. Hanno scoperto che era utilizzato come laboratorio per il confezionamento della droga.

Il sequestro

Una “bottega della droga” dove sono stati trovati tutti gli attrezzi da lavoro utili all’attività illegale, come pentole, bruciatori, mestoli, bilancini di precisione, svariati sacchetti di plastica e 1600 grammi circa tra hashish, marijuana e crack, solo in parte confezionata. Sul tavolo oltre allo stupefacente anche una pistola senza matricola, calibro 7,65 ed un caricatore rifornito di 6 cartucce. Il materiale è stato sequestrato ed accertamenti, anche balistici, sono in corso sull’arma, atti a verificare se la sua provenienza sia furtiva e se abbia già sparato. Indagini sono in corso per stabilire chi stesse presidiando il laboratorio fino a poco prima dell’intervento degli agenti.

Un arresto per droga

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo” hanno intensificato il controllo della zona alla ricerca di riscontri, utili a chiarire i contorni del ritrovamento del laboratorio. A distanza di qualche ora ed in una zona limitrofa della città, hanno tratto in arresto un palermitano, V.M., 46enne, poiché sorpreso con un grosso quantitativo di droga nella sua disponibilità. L’uomo si trovava a bordo della sua auto sulle strade del quartiere Zisa.

La perquisizione

In ragione dei suoi precedenti di polizia in materia di reati sugli stupefacenti, gli agenti hanno ritenuto di effettuare una perquisizione sulla vettura che ha dato esito positivo: sotto il sedile posteriore sono stati, infatti, rinvenuti 60 grammi di hashish ed addosso all’uomo la cospicua somma di 1075,00 euro. La perquisizione è stata, quindi estesa al domicilio dell’uomo, dove è stata rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente: 12 grammi di cocaina, 65 grammi di hashish, e 4 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, l’uomo è stato tratto in arresto ed il provvedimento convalidato.