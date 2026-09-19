Due arresti a Palermo per droga, rapina ed estorsione nel quartiere Borgo Vecchio e via Lincoln.

Arresto per spaccio nel quartiere Borgo Vecchio

I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno intensificato i servizi di controllo del territorio per reprimere le illegalità diffuse, arrestando due uomini a Palermo. Nel quartiere Borgo Vecchio, i militari del Nucleo Operativo, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un ventottenne palermitano già noto alle forze dell’ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione hanno spinto i militari a eseguire una perquisizione. Grazie al fiuto del cane antidroga, nel vano sottoscala è stata trovata una busta con oltre duecento grammi di cocaina suddivisa in dosi. L’indagato è stato trasferito nel carcere Lorusso Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Arresto al Foro Italico

Un secondo arresto è avvenuto al Foro Italico a opera dei Carabinieri della Stazione Palermo Scalo, che hanno bloccato un trentanovenne egiziano senza fissa dimora e con precedenti, accusato di rapina e tentata estorsione. L’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata da un turista cinese che era stato derubato del telefono cellulare. Il malvivente pretendeva denaro per la restituzione del dispositivo e, di fronte al rifiuto della vittima, si era allontanato. La descrizione dettagliata fornita dal turista ha permesso ai militari di rintracciare il sospettato nelle vicinanze, recuperare la refurtiva e restituirla al proprietario. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.