Due chili di marijuana in casa e ha il reddito di cittadinanza, arrestato a Partinico

Ignazio Marchese di

14/05/2021

Percepisce il reddito di cittadinanza e i carabinieri nel corso di una perquisizione in casa gli hanno trovato 2 chili di marijuana, 19 piante e 65 cime in fase di essicazione . Con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio i militari del nucleo operativo e radiomobile di Partinico, hanno arrestato V.A. di 59 anni. I militari con i tecnici dell’Enel hanno accertato che l’intera abitazione era collegata abusivamente alla rete elettrica e per questo motivo l’uomo dovrà rispondere anche di furto aggravato. Per riguarda il sussidio sono state avviate le pratiche per la sospensione del beneficio. L’uomo si trova ai domiciliari in attesa della convalida.

