Sbarca domani e dopodomani a Palermo il Ministro Alessandra Locatelli. Due giornate a Palermo per mettere al centro le persone, i loro diritti, le loro capacità e il loro protagonismo nella società. È questo il significato della visita istituzionale della titolare del Dicastero per le Disabilità Alessandra Locatelli, in programma il 2 e 3 ottobre, con una serie di appuntamenti organizzati insieme alle realtà che ogni giorno lavorano sul territorio.

Il programma della visita del Ministro

La visita rappresenta un’importante occasione di confronto su temi che riguardano concretamente la vita delle persone con disabilità: inclusione sociale, autonomia, accessibilità, sport, partecipazione e valorizzazione delle competenze. Il programma si aprirà domani venerdì 2 ottobre, presso la Lega Navale Italiana all’Arenella, con la presentazione del progetto “Le Officine Blu”, un momento di incontro e condivisione che vedrà protagonisti progetti e persone impegnate nella costruzione di percorsi di inclusione.

Sabato 3 ottobre il Ministro sarà a Borgo Nuovo per l’inaugurazione di un nuovo centro polifunzionale, realizzato in uno spazio sottratto alla criminalità e restituito alla collettività grazie alla collaborazione tra IACP e l’associazione Piccoli e Giganti. Particolarmente significativo sarà anche l’incontro con Web Radio Senza Barriere, l’emittente digitale ufficiale dell’associazione Uniamoci APS, gestita da volontari, speaker e tecnici con disabilità. Il Ministro verrà intervistata dagli speaeker disabili Davide Schiera, Vincenza Carini e Maria Giulia Spinoso. Un esempio concreto di partecipazione e di protagonismo, dove la disabilità non rappresenta un limite ma un’opportunità per esprimere competenze e professionalità.

La visita proseguirà presso l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, dove il Ministro incontrerà le realtà che operano all’interno della struttura e parteciperà alla premiazione dei campioni di scherma paralimpica che si allenano presso il centro. Nel pomeriggio, infine, il Ministro parteciperà all’evento “Prima le persone”, in programma al Molo Trapezoidale di Palermo.

L’accoglienza della Lega

“La presenza del Ministro Locatelli a Palermo è un segnale concreto di attenzione verso la Sicilia e verso tutte quelle realtà che ogni giorno lavorano per costruire una società realmente inclusiva – sottolineano Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia e Sabrina Figuccia, commissario provinciale della Lega di Palermo. Vogliamo che la disabilità sia affrontata non soltanto attraverso l’assistenza, ma soprattutto attraverso politiche capaci di garantire autonomia, partecipazione, lavoro, sport e piena cittadinanza. Mettere prima le persone significa ascoltarle, coinvolgerle e creare le condizioni perché possano esprimere pienamente le proprie capacità. Gli appuntamenti di Palermo rappresentano un confronto diretto con chi vive quotidianamente queste realtà e con le associazioni che, spesso con grande impegno e poche risorse, svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre comunità”.