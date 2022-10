Sono quattro gli uomini sono stati aggrediti e feriti in modo molto grave da due pitbull nel lungomare di Terrasini (Pa). Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Partinico e Villa Sofia.

Mattina d paura nel centro del palermitano da quando gli animali sono fuggiti e hanno iniziato a seminare paura in paese.

Gravissimo un uomo trasportato in codice rosso

Il più grave un uomo di 69 anni che si trovava sul lungomare, E’ lui che è stato portato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

Hanno lesioni alle gambe, alle braccia e al volto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando di ricostruire quanto successo, gli agenti della polizia municipale di Terrasini e i veterinari.

Il sindaco di Terrasini: “Cani fuggiti al proprietario”

“Vogliamo rivolgere il nostro pensiero e un augurio di pronta guarigione alle persone coinvolte nel brutto incidente di questa mattina.

Come sapete questa mattina due cani della razza pitbull sono scappati da una abitazione privata sita sul lungomare aggredendo dei passanti e lo stesso anziano proprietario. Appena ricevuta la segnalazione ho attivato subito la polizia municipale e il canile sanitario di Carini, che si è attivato nella non semplice ricerca dei cani, adesso messi in sicurezza – dice il sindaco Giosuè Maniaci – Voglio ringraziare i Carabinieri intervenuti, i sanitari del 118, i volontari di Enpa Carini per la preziosa collaborazione, i cittadini per le segnalazioni e la testimonianza di quanto successo.

Il nostro pensiero va ora alle persone aggredite e continua la nostra raccomandazione ai proprietari di tutti gli animali, ed in particolare a quelli di razze che necessitano di una maggiore tutela e vigilanza.

Ciascuno di noi ha il dovere e la responsabilità di prendersi cura dei propri animali domestici, soprattutto quando questi vengono a contatto con altri animali, persone, bambini. Facciamo in modo che altri simili episodi non si ripetano”.

Gli altri tre uomini feriti

Gli altri tre hanno 86 anni, 46 anni e 72 anni. Questi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Indagini dei carabinieri della compagnia di Carini

Non si sa ancora cosa abbia scatenato la furia dei cani che solitamente se non vengono aggrediti non attaccano l’uomo. I cani appartengono ad una donna di 42 anni che rischia una denuncia per omessa custodia.

Catturati gli animali

Sono stati catturati i due pitbull che questa mattina hanno seminato il panico e ferito quattro persone sul lungomare di Terrasini (Palermo). Nella ricerca sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di Carini, gli agenti della polizia municipale, gli accalappiacani del Comune. Le vittime dell’aggressione sono ricoverate negli in ospedali il Civico di Partinico e Villa Sofia di Palermo. Intervenuti i sanitari del 118. Il più grave ha 69 anni ed è stato aggredito nel lungomare del paese. Per liberarlo dagli animali un carabiniere ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in aria. L’uomo è arrivato al pronto soccorso in codice rosso. Gli altri tre, di 86, 46 e 72 anni, sono in codice giallo. Hanno tutti ferite alle braccia, alle gambe e al volto. La proprietaria dei cani, di 42 anni, rischia una denuncia per omessa custodia.