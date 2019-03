I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno fermmato C. M. e F.U., entrambi palermitani rispettivamente di 39 e 30 anni.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato 270 euro in possesso di F.U. e dentro una confezione di caramelle in metallo 17 dosi di cocaina suddivise in bustine per un peso complessivo di 6,5 grammmi il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I due arrestati sono stati tradotti presso la locale casa circondariale “Antonio Lorusso”, in attesa dell’udienza di convalida.

L’Autorità Giudiziaria dopo la convalida degli arresti, ha disposto per entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.