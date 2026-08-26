Due risse e un bilancio di 16 persone denunciate , tra cui 4 minorenni, a Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Nel primo episodio i militari hanno denunciato 7 persone (di età compresa tra i 16 e i 42 anni, già note alle forze dell’ordine) ritenute responsabili a vario titolo, di una violenta rissa scoppiata nei pressi di un distributore di carburante.

Due bande hanno organizzato due distinte spedizioni punitive, avvenute rispettivamente in piazza Cosimo Guastella e in piazza Comitato. Durante l’episodio in Piazza Comitato, un 42enne – non avendo trovato il rivale che era fuggito ha minacciato con un’arma da fuoco e portato via il motoveicolo all’accompagnatore del fuggitivo.

Per questo motivo il 42enne dovrà rispondere anche di rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da sparo in luogo pubblico. Il secondo episodio a Belmonte Mezzagno, che hanno denunciato 9 soggetti di età compresa tra i 17 e i 32 anni (3 i minorenni coinvolti), accusati a vario titolo di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere e rifiuto di fornire le proprie generalità.

I carabinieri impegnati in un controllo amministrativo in un locale commerciale di piazza Cosimo Guastella per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici oltre le ore 24:00, durante le verifiche, sono stati accerchiati da gruppo che, ha ostacolato i militari nell’esercizio delle loro funzioni, tentando di impedire l’accertamento delle sanzioni.