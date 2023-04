Indaga la polizia della questura di Palermo

Due tentati furti ai danni di due supermercati a Palermo sempre con la stessa tecnica di sfondare le vetrine. Il primo colpo è stato tentato al supermercato Decò in via Oreto.

Con un grosso masso alcuni giovani arrivati a bordo di un’auto hanno aperto un varco distruggendo la porta d’ingresso. Scattato il sistema d’allarme i giovani sono scappati via pare senza portare via nulla. Stessa scena si è ripetuta al supermercato Conad in via Terrasanta. Anche in questo caso con un grosso masso hanno danneggiato l’ingresso.

Sono entrati dentro. Anche qui sono stati messi in fuga dal sistema d’allarme. Le indagini sui due colpi sono condotte dalla polizia. In tutti e due supermercati sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per cercare tracce utili per risalire agli autori.

Colpo al negozio di abbigliamento

Ancora un colpo della banda spacca vetrine a Palermo. I ladri hanno colpito la scorsa notte il negozio Griffi outlet di via Generale Magliocco, la strada che collega via Ruggero Settimo e via Pignatelli Aragona, rubando i contanti dalla cassa nonché giubbotti e jeans per oltre 4 mila euro.

A raccontare l’accaduto è il titolare dell’attività, svegliato nel cuore della notte dopo l’entrata in funzione del sistema di allarme.

“Sono arrivato e c’erano due volanti di polizia – racconta a- davanti al mio negozio. La vetrina era in frantumi. Abbiamo atteso l’arrivo della Scientifica per entrare e vedere cosa avevano combinato. Avevano forzato l’ingresso utilizzando la base in cemento di un ombrellone, hanno preso i pochi contanti lasciato nel registratore di cassa e i capi d’abbigliamento che hanno potuto prendere sotto braccio”.

Gli investigatori hanno eseguito i rilievi alla ricerca di tracce e hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate in zona che potrebbero aver inquadrato tutta la scena.

Colpo alla tabaccheria

La notte precedente la banda della spaccata aveva colpito di nuovo, a distanza di 8 giorni dall’ultimo furto nello stesso negozio, la tabaccheria Randazzo di corso Finocchiaro Aprile. Come successo nell’occasione precedenti i ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina, entrare nella rivendita e rubare soldi, sigarette e Gratta e vinci.

I colpi recenti

La lista dei colpi con il metodo della “spaccata”, tornando indietro nelle ultime settimane, è decisamente più lunga. Diverse le segnalazioni arrivate anche negli ultimi giorni per altri episodi. Un paio di notti fa c’è stato un inseguimento nella zona di via Buonriposo. Una pattuglia di polizia si è lanciata all’inseguimento di un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, dopo un tentativo di furto in un’area di servizio.

I ladri hanno danneggiato la gettoniera di un distributore di carburante, forse cercando di abbattere la colonnina con l’auto. Il rumore ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno avviato le ricerche. Le persone a bordo del mezzo, però, sono riuscite a far perdere le tracce prima di abbandonare la Giulietta, ritrovata successivamente e risultata rubata.