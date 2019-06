Ritrovati due turisti olandesi, una donna di 41 anni e un uomo di 37 anni, che si erano persi nel pomeriggio di ieri nel bosco di Gibilmanna in territorio di Cefalù .

In serata erano scattate le ricerche a cui hanno preso parte le squadre di vigili del fuoco con nucleo speleologico, e gli uomini del soccorso Alpino. I due sono stati rintracciati la scorsa notte grazie alla geolocalizzazione.

Solo tanta paura per i due che adesso sono stati affidati alle cure del 118. I turisti erano partiti ieri mattina da Catania, dove alloggiavano, per una gita a Gibilmanna. Poi nel tardo pomeriggio hanno dato l’allarme avvertendo che si erano persi e non riuscivano a trovare la strada di ritorno.

Le squadre di soccorso sono riuscite a ritrovarli e adesso, dopo qualche controllo sanitario, potranno riprendere la loro gita.