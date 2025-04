Due turisti pugliesi di 30 anni e 24 anni sono stati rapinato in piazzetta Mezzani alla Vucciria a Palermo. I due giovani sono stati bloccati e sono stati derubati dei cellulari.

Uno dei due è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 per un trauma al polso. La prognosi è di 8 giorni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Turista giapponese rapinato a Ballarò

Un turista giapponese è stato rapinato a Palermo. E’ successo nel centro storico nella zona di Casa Professa. La vittima è stata accerchiata da cinque uomini che l’hanno minacciato e costretto a consegnare il cellulare, un orologio e i soldi.

Il turista stava tornando verso la struttura ricettiva quando è stato rapinato. Ha raccontato ai carabinieri di essere stato circondato da alcuni extracomunitari. Gli hanno detto di essere armati e dopo il colpo sono fuggiti tra i vicoletti. La zona è video sorvegliata e sono state acquisite le immagini per risalire agli autori.

L’uomo picchiato e rapinato del Rolex

Soltanto pochi giorni fa il maxi colpo in pieno centro città: in via Libertà, a poca distanza dal Teatro Politeama, un uomo di 57 anni è stato picchiato e rapinato del suo Rolex dal valore di diecimila euro. In questo caso per la vittima è stato necessario il trasporto in ospedale.