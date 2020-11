Indaga la polizia

Ancora una rapina ad un supermercato a Palermo della catena Eurospin. Due banditi incappucciati e armati hanno fatto irruzione ieri pomeriggio, intorno alle 19.30, nel punto vendita di via Partanna.

Uno di loro, con la pistola in pugno, ha minacciato i dipendenti mentre l’altro si è occupato di prendere due registratori di cassa. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a oltre 1.000 euro.

Dopo la fuga dei rapinatori e l’allarme lanciato dal personale sono intervenute le volanti della polizia.

Gli investigatori, raccolte le prime informazioni, hanno avviato le ricerche in zona nel tentativo di rintracciare l’auto utilizzata dalla coppia di banditi. Qualcuno infatti li aveva visti mentre si allontanavano a bordo di una Fiat Panda.

I malviventi sono riusciti a fare perdere le proprie tracce ma qualche ora dopo è stata rintracciata l’auto utilizzata per il colpo in via Michele Alaimo, in zona Zen.

Dentro c’era ancora uno dei registratori di cassa ormai vuoto. La macchina, al termine degli accertamenti, è risultata rubata. Il proprietario, al quale è stata poi restituita, ne aveva segnalato il furto pochi giorni prima. Al vaglio le immagini della videosorveglianza.