Seconda trance di assunzioni per la Polizia di Stato e la Sicilia farà la parte del leone nelle nuove assegnazioni di agenti appena formanti in estate. Sono duecento i nuovi agenti di polizia che escono dalla scuola di formazione dopo l’assunzione e che saranno assegnati alle nove province siciliane ad agosto.

Nel complesso il nuovo piano prevede l’arrivo nel Paese di altri 3133 giovani poliziotti del 233° corso in arrivo tra agosto e settembre nelle nostre citta. La prima trance arriverà fra il 3 ed il 27 agosto. La parte più consistente è destinata ai servizi centrali di Polizia di Stato a Roma ma nelle Regione ne vengono distribuiti poco più di mille: La Sicilia ne ottiene 200, 156 la Campania, 139 la Calabria, 130 la Puglia solo per indicare le dotazioni delle principali regioni del Sud.

Germanà: “Rinforzi concreti grazie al piano nazionale di potenziamento”

“In Sicilia stanno arrivando rinforzi concreti per la sicurezza. Grazie al piano nazionale di potenziamento fortemente voluto dal Viminale e dal sottosegretario Molteni, ad agosto entreranno in servizio oltre 200 nuovi agenti in tutte le questure e i commissariati della regione. Sono poliziotti giovani e formati che andranno a incrementare le attività di controllo del territorio, di contrasto all’immigrazione clandestina e di prevenzione di fenomeni di allarme sociale come baby gang, spacciatori e criminalità predatoria.

Più uomini e donne in divisa significa maggiore sicurezza per cittadini, famiglie e imprese. È un tema sul quale la Lega e il governo non intendono mollare” dice Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

Seconda ondata di arrivi

Si tratta della seconda ondata di rinforzi di agenti giovani, la terza se si considerano i nuovi ispettori giunti a dicembre dello scorso anni (quelli in realtà erano pochi, 28, ma graduati). A gennaio erano arrivati 141 agenti destinati ai pattugliamenti e Palermo era la seconda Questura in Italia per assegnazioni.

I nuovi arrivi saranno distribuiti in tutte le questure dell’Isola e si occuperanno di controllo del territorio e di lotta alla malamovida