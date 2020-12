Addio Ginetta in tanti a Palermo non ti dimenticheranno

E’ morta a Palermo una grande donna. Una donna piccola di statura, ma grande di animo. In questi anni ha aperto le porte della propria abitazione per far nascere nel capoluogo una comunità di suore: le Sorelle minori di San Francesco.

Gioacchina Pizzolato, per tutti Ginetta, è morta durante le feste natalizie. Un grande dolore per quanti la conoscevano e l’hanno apprezzata in questi anni.

Una donna solo apparente semplice, carica di umanità, che ha permesso che nella nostra martoriata città si riuscisse a seminare e creare un luogo di pace e amore.

Ha fatto tutto nel silenzio. Senza clamori. Così se è andata. E’ morta in silenzio. Eppure ha realizzato qualcosa di grande. Lei così minuta e solo nell’apparenza semplice ha permesso che il seme di amore, fratellanza e solidarietà riuscisse a radicarsi e crescere e crescere ancora. Ormai quella comunità in città e una realtà.

E’ tutto questo è stato possibile grazie a Ginetta e al suo amore.