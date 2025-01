Fin ad ora gli sono stati negati

È morta Maria Liberata Spera, 87 anni, la moglie di Benedetto Spera il capomafia di Belmonte Mezzagno ergastolano. Il marito di 90 anni che è detenuto al 41 bis nel carcere di Opera ha chiesto un permesso per l’ultimo saluto.

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato al boss in passato un permesso per fare visita alla moglie malata. Così come erano state respinte le richiesta di un permesso premio e di differimento della pena per motivi di salute.

Benedetto Spera è stato arrestato nel 2001, è stato campo del mandamento di Belmonte Mezzagno. La Dda, la procura e la questura di Palermo hanno sempre dato parere negativo perché il detenuto è ritenuto socialmente pericoloso e potrebbe riattivare i contatti con Cosa Nostra.

L’avvocato Maurizio Di Marco, legale di Spera, ha presentato diverse istanze per il fedelissimo di Bernardo Provenzano, arrestato nelle campagne di Mezzojuso dopo nove anni di latitanza.