E’ stato fermato, nel rione Uditore, il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo. Il fermato è un giovane; era nella sua casa assieme alla compagna. Durante la perquisizione è stata trovata una pistola detenuta illegalmente. Il giovane Gaetano Maranzano 28 anni fermato dai carabinieri è dello Zen.

Il fermo è avvenuto in via Nino Geraci nel quartiere Cruillas.

L’uomo è stato portato in caserma per l’interrogatorio, accompagnato dai militari delle compagnie di Piazza Verdi e San Lorenzo. Stando alle prime indiscrezioni, la vittima in passato aveva “importunato” la moglie. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Acquisite le immagini delle telecamere

Come nel delitto del magazziniere di appena un mese fa, saranno i filmati ripresi dai sistemi di videosorveglianza a dare un contributo decisivo per individuare l’assassino di Paolo Taormina. Il giovane di 21 anni ucciso davanti al suo locale in piazza Spinuzza a Palermo. I carabinieri hanno acquisito le immagini e sono a caccia di chi avrebbe ucciso la vittima. Accanto al locale O Scruscio gestito dalla famiglia di Taormina ci sono diversi locali e quella zona è sempre frequentata da diversi giovani dello Zen.

Gruppi di giovani che stanno lì fino a notte. E proprio in questa zona che i presunti assassini dello Zen della strage di Monreale dello scorso aprile, in cui furono uccisi tre giovani durante una rissa, si erano scattati delle foto che sono state utilizzate per identificarli durante le indagini su quel delitto.