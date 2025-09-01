Appuntamento a Trabia domenica 7 settembre

Un’eclissi lunare, un cielo carico di stelle, racconti di astronomia e un apericena con i sapori di Sicilia. Il tutto in un’affascinante dimora storica tra i suggestivi borghi di Trabia e San Nicola.

Domenica 7 settembre alle 19 occhi puntati al cielo per “Eclissi di Luna a Torre Artale”, l’evento in programma nella suggestiva cornice dell’hotel Allegroitalia Torre Artale Palermo. Una serata speciale che unisce la magia dell’universo ai sapori della terra, tra scienza, gusto e meraviglia.

Il cuore della serata sarà l’osservazione guidata della Luna e dei pianeti con telescopi professionali, accompagnata da un seminario divulgativo a cura degli esperti di ORSA – Osservatorio Astronomico di Palermo. Un’occasione unica per scoprire i segreti dell’universo con il supporto di chi, da oltre quarant’anni, porta avanti la passione per le stelle e la conoscenza scientifica.

Astronomia e apericena sotto le stelle

Non solo scienza. L’esperienza sarà arricchita da un apericena con prodotti locali, pensato per accompagnare l’osservazione con un momento di relax e convivialità. Il costo è di 35 euro a persona, e l’atmosfera promette di essere magica: tra calici alzati e occhi puntati al cielo.

Per chi vuole prolungare l’esperienza, è disponibile anche un pacchetto con pernottamento e colazione: € 95 a persona in camera doppia e € 110 a persona in camera uso singola (DUS).

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero +39 351 753 2646. L’appuntamento è a Trabia, presso la storica Torre Artale, in Contrada Sant’Onofrio 1: una cornice perfetta per lasciarsi affascinare dal connubio tra cielo e terra, scienza e accoglienza, mistero e bellezza.

Vivere un’eclissi con strumenti professionali, ascoltare racconti di stelle e pianeti, gustare eccellenze locali in un contesto di rara bellezza: non succede tutti i giorni. Il 7 settembre è il momento giusto per farlo.