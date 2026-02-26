Turano: "Con I-Arte il governo investe in progetti creativi per gli studenti"

La scuola come laboratorio di futuro. È questa la direzione tracciata dalla nuova circolare “I-Arte”, pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, che destina 900 mila euro a progetti di educazione immersiva, tecnologie digitali e intelligenza artificiale nelle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado della Sicilia.

L’obiettivo è quello di educare gli studenti siciliani alla scoperta e alla fruizione dell’arte e della cultura attraverso un approccio innovativo. Non solo studio teorico, ma esperienze concrete, strumenti digitali e linguaggi contemporanei. La misura punta a rendere l’arte uno spazio vivo, accessibile e vicino alle nuove generazioni.

Progetti immersivi tra scuole, musei e università

La circolare sostiene la sperimentazione di linguaggi artistici immersivi e interattivi. Le scuole potranno attivare percorsi anche in collaborazione con musei, fondazioni, università e associazioni, creando reti territoriali capaci di rafforzare l’offerta formativa.

Ogni proposta potrà ottenere un contributo massimo di 15 mila euro. Le attività dovranno prevedere due momenti distinti ma collegati: una fase didattica in aula e una fase esperienziale presso il soggetto partner, con laboratori, workshop e visite immersive. L’impianto è pensato per favorire un apprendimento attivo, dove la tecnologia diventa strumento di comprensione e produzione culturale.

“Con la circolare I-Arte – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano – il governo Schifani, nell’anno di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, continua a investire in progetti creativi dedicati agli studenti siciliani. Così le scuole possono trasformarsi in veri e propri laboratori di innovazione, dove far dialogare arte, tecnologia e creatività, sostenendo la crescita culturale dei nostri ragazzi“.

Le scuole interessate dovranno inviare le proposte progettuali via Pec all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 23:59 del 15 marzo 2026. La circolare completa è disponibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana, dove sono pubblicati anche gli allegati e le indicazioni operative.

Con I-Arte, la Regione prova a spingere la scuola oltre i confini tradizionali della didattica. L’arte incontra l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale entra nei percorsi educativi come strumento di esplorazione e creatività. Una scommessa culturale che punta a formare studenti più consapevoli, capaci di leggere il presente e di interpretare il futuro.