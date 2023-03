L'allarme lanciato dal presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico

Mancano i medici in seconda Circoscrizione, in particolare nell’area di Brancaccio. A lanciare l’allarme è il presidente Giuseppe Federico, dopo aver ascoltato numerose testimonianze di residenti che lamentano l’assenza di punti di riferimento sul fronte sanitario. Una mancanza importante, figlia di un ricambio di camici bianchi non avvenuto negli ultimi anni e che provoca evidenti disagi ai residenti del quartiere.

Federico: “Mancano i medici, l’intervenga l’Asp”

“Nel corso degli ultimi anni sono stati ben quattro i medici che sono andati in pensione – racconta Giuseppe Federico in una nota -. Soltanto uno è stato parzialmente sostituito, ma evidentemente non è abbastanza. I residenti senza punti di riferimento in ambito medico spesso si recano in farmacia per avere delle informazioni e richiedere cure”. Disagio, quest’ultimo, confermato anche da Pietro Muratore, farmicista del quartiere Brancaccio. “Sempre più spesso riceviamo in farmacia richieste di supporto sanitario. E’ evidente che noi non possiamo dare questa tipologia di informazioni, perché di stretta competenza del medico curante. Svariate volte ci prodighiamo ad indicare a quale branca specialistica possono rivolgersi ma non abbiamo tutte le informazioni che solo il medico curante può possedere”.

Una situazione che, riporta Giuseppe Federico, si trascina da tempo che ormai non è più sostenibile per i residenti di queste zone, specialmente quelli più anziani. Non troviamo motivi per cui i nuovi e giovani medici di base non vogliano aprire nuovi studi nel quartiere Brancaccio. Chiediamo all’Asp e all’Ordine dei Medici di intervenire al fine di venir incontro alle esigenze del territorio garantendo un servizio fondamentale come quello medico”, conclude il presidente della II Circoscrizione.