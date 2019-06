Oggi sopralluogo dei carabinieri del Noe e i tecnici dell'Arpa

Chiude per alcuni giorni la discarica di Bellolampo. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Rap Giuseppe Norata.

La decisione dopo i controlli questa mattina dei carabinieri del Noe e i tecnici dell’Arpa nell’impianto di conferimento dei rifiuti di Palermo. Militari e funzionari hanno trovato alcune irregolarità nell’impianto e tra queste un eccesso di rifiuti in lavorazione.

“Stiamo cercando di risolvere i problemi – dice il presidente Norata – In questo momento siamo in riunione e poi ci sarà un vertice con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione”.

Ci sono diverse tonnellate di rifiuti accumulate e non trattate dall’impianto di Tmb che si trovano nei piazzali della discarica. C’è chi dice 2 mila, qualcuno parla di 9 mila tonnellate.

L’emergenza era stata segnalata per tempo dai vertici della Rap, ma sia la Regione che il Comune non avrebbero predisposto nessuna contromisura.

Le indicazioni dei carabinieri e dei tecnici dell’Arpa sono stati perentori e così da questa sera non potrà essere concesso all’impianto di pretrattamento dei rifiuti Tmb e alla discarica sia ai comuni della Srr che al Comune di Palermo, almeno fino allo smaltimento dei quantitativi in eccesso contestati e al ripristino funzionale dell’impianto. Per smaltire quanto accumulato ci vorranno alcuni giorni.

Nei giorni scorsi due incendi erano divampati nell’impianto. Uno aveva investito proprio l’impianto Tmb.