E’ stato ripristinato il progetto domenicale della Rap, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Domani torneranno in servizio i dipendenti come previsto dal contratto di servizio. Sembra rientrare, dopo l’intervento deciso del prefetto Giuseppe Forlani, l’emergenza rifiuti dettata dalla situazione finanziaria che preoccupa i vertici dell’azienda.

“Sono gli ultimi sviluppi dopo una lunga trattativa e le sollecitazioni del prefetto i sindacati che avevano tolto la firma dal progetto domenicale adesso è stata riapposta – dice il presidente Giuseppe Norata – Adesso i lavoratori sono di nuovo disponibili ad eseguire alcune ore di straordinario per recuperare l’arretrato. Useremo delle pale e ruspe dell’azienda senza coinvolgere ditte esterne. Lunedì nel corso dell’incontro tra l’azienda, i sindacati e l’amministrazione verificheremo quale è la situazione”.

A seguire la vertenza il prefetto Forlani che ha richiamato tutti a rispettare le norme. “Il mio intervento è legato alle funzioni che svolgo per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali che ha nei regolamenti approvati dalla commissione di garanzia il suo equilibrio. Ho richiamato al rispetto delle norme. Abbiamo notato delle discontinuità nel servizio che hanno provocato in alcune zone della città un’emergenza rifiuti. Credo che il mio intervento sia stato compreso che tendeva a garantire l’equilibrio tra i diritti. Da un lato c’è il diritto dei lavoratori, dall’altro c’è quello dei cittadini che meritano di vivere in una città pulita”.