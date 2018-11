Le periferie piene di spazzatura

Grave la situazione in diversi quartieri di Palermo. Questa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di incendi di cumuli di rifiuti tra i quartieri Bonagia, Falsomiele, Villaggio Santa Rosalia, viale Michelangelo, Borgo Nuovo e Cep.

Tutta la periferie è inondata di rifiuti per strada. Lunghe strisce di sacchetti non raccolti dopo lo stop della raccolta nel ponte di Ognissanti.

Per i vigili del fuoco una lunga notte di lavoro per spegnere i roghi appiccati da qualcuno che in questo modo crede di protestare contro la mancata pulizia.

E’ successo in via Paladini dove la spazzatura lasciata dopo il mercatino è stata data alle fiamme in più punti.

In alcuni quartieri la situazione dura ormai da una decina di giorni. In alcuni tratti la situazione è tanto compromessa che servirebbero le ruspe per ripulire le strade.

Ancora dalla Rap non abbiano notizie sul piano di rientro dall’emergenza scattata puntualmente ogni volta che la raccolta a Palermo si ferma.

(Foto di Fabio Patricolo)