Interventi dei vigili del fuoco

Notte di incendi di cumuli di rifiuti a Palermo. Diversi gli interventi nel capoluogo che hanno impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri sono intervenuti più volte nella zona Medaglie d’Oro dove i cassonetti sono sommersi dalla spazzatura non raccolta da giorni. Incendi anche in via Carlo Bergamini, in via Zino Zappa, in via Giuseppe Di Vittorio, in via Placido Rizzotto.

Diversi incendi ai cumuli di rifiuti anche nella zona del quartiere Falsomiele.

Nelle vie del capoluogo ci sono circa 2.500 tonnellate di rifiuti che la Rap, società che si occupa della raccolta dei rifiuti, riesce a raccogliere con fatica.

Anche perché la discarica di Bellolampo è ormai colma e si attende il via libera per potere conferire altre tonnellate nella sesta vasca. In queste settimane si è assistito al rimpallo di competenze tra Regione e Comune. Tutti contro tutti che ha provocato l’ennesima emergenza rifiuti a Palermo in attesa dopo due anni della realizzazione della settima vasca ancora rimasta nei progetti.

Per l’ampliamento se ne riparlerà nel 2022. “Sulla settima vasca c’è stata una lunga fase di validazione del progetto, sono state sollevate oltre 150 osservazioni, tutti aspetti che hanno richiesto interventi e modifiche”, dicono dall’assessorato regionale.