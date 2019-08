In casa della vittima a Ciaculli installate le telecamere

I carabinieri della stazione di Brancaccio hanno arrestato con l’accusa di furto, G. C. di 52 anni nato a Belmonte Mezzagno (Pa).

I militari hanno installato in casa di una donna vittima di continui furti a Ciaculli delle telecamere di videosorveglianza per incastrare il ladro.

Le immagini hanno immortalato l’uomo di 52 anni che entrava in casa della donna per vendere generi alimentari e si portava via un pezzo di formaggio alcuni utensili da cucina e circa 100 euro.

Lo scorso sabato, l’uomo, approfittando del rapporto di fiducia che, si era instaurato con l’anziana, era entrato nell’abitazione con la scusa di vendere dei prodotti alimentari, come era di solito fare, ed una volta approfittando di un momento di distrazione, aveva portato via 100 euro.

I carabinieri hanno fatto scattare il blitz, beccando sul posto e trovando i soldi appena rubati dal borsello della donna e contrassegnate in precedenza per verificarne la tracciabilità.

L’ arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Dopo l’udienza di convalida C.G. è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.