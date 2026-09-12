Sono state eseguite le autopsie all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo sui corpi di Giuseppe Bisconti, 18 anni, e Karol Greco, 20 anni, i due giovani morti nell’incidente alla 68ª Cronoscalata Monte Erice.

Le salme sono state restituite alle famiglie e tra poco raggiungeranno il paese di Belmonte Mezzagno. I funerali si terranno lunedì alle 16.30 in piazza Garibaldi, dove sarà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice.

Lunedì sono previsti due cortei. I feretri partiranno alle 15.30 dalle abitazioni dei due ragazzi e i due cortei confluiranno in corso Aldo Moro per poi proseguire insieme verso la piazza.

Per lunedì è stato proclamato il lutto cittadino a Belmonte Mezzagno, a Erice e Valderice.