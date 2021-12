Il transfert dei blindati dell’esercito per le strade di Palermo

09/12/2021

Veicoli militari hanno attraversato oggi Palermo. Il corteo di mezzi corazzati (molto simili al Vbm Freccia ma senza la torretta) e rimorchi di supporto si è formato di fronte alla Fiera del Mediterraneo, a poche centinaia di metri dalla Caserma Cascino, dove è di stanza il Reggimento Lancieri d’Aosta. I veicoli corazzati hanno virato in direzione del Parco della Favorita, mentre i mezzi di supporto hanno proseguito lungo la via Imperatore Federico. Si è trattato di un normale trasferimento di mezzi, probabilmente in vista di qualche futura esercitazione. Niente trippa per complottisti, quindi. Magari avrebbero “sperato” in un presidio militare del centro vaccinale della Fiera del Mediterraneo, la cui sede è a pochi metri da dove è transitato il convoglio militare. Da mesi la narrativa di chi contesta le regole anti covid proposte dal governo nazionale, immagina scenari apocalittici con l’esercito a presidiare le strade contro i no-vax. Le cose, ovviamente, non stanno così e le nostre Forze Armate rappresentano un presidio a difesa del Paese e delle sue regole democratiche.

