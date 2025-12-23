Danni provocati da un’esplosione al bar Magrì in via Brigata Verona a Palermo. Un uomo arrivato a bordo di uno scooter elettrico ha infilato nel distributore di sigarette un ordigno.

Il forte botto ha mandato in frantumi i vetri e anche la tettoia e il gazebo dell’esercizio commerciale. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona.

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all’autore del colpo. L’area è stata transennata dal nastro bianco e rosso.