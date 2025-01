Selezionati 4 progetti per la seconda fase del concorso internazionale per la rigenerazione della ex Chimica Arenella. E stata nominata la commissione valutatrice costituita da Silvano Arcamone, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, dalla Clara Celauro, professoressa ordinaria ed esperta del sindaco, Costanza De Stefani, Dirigente di C40; da Selima Giorgia Giuliano, soprintendente ai beni culturali di Palermo e da Ezio Micelli, professore ordinario ed esperto in trasformazioni urbane e processi innovativi di rigenerazione della città.

La commissione, esaminatele sei manifestazioni di interesse pervenute al termine della prima fase, alla luce dei criteri stabiliti nel bando in merito alla pertinenza del progetto, rispetto alle specificità del sito, alla strategia per ridurre al minimo le emissioni di carbonio, alle soluzioni proposte per affrontare le 10 Sfide per il clima ed all’idoneità del team, ha selezionato quattro proposte.

Ecco le proposte

Progetto: PST – I Love when a Program Comes Together

Rappresentante Team: Barbara Mezzaroma (Barbara Mezzaroma & Sisters srl)

Barbara Mezzaroma (Barbara Mezzaroma & Sisters srl) Architetto: Silvia Furlan (Net Engineering Srl)

Silvia Furlan (Net Engineering Srl) Esperto Ambientale: Andrea Costa (R2M Solution s.r.l.)

Progetto: I Parchi dell’Arenella – A New Community Hub

Rappresentante Team: Ofer Zion Arbib ( Colliers Global Investors Italy SGR SpA)

Ofer Zion Arbib Colliers Global Investors Italy SGR SpA) Architetto: Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects)

Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects) Esperto Ambientale: Ing Gabriele Speciale (Sering Ingegneria S.R.L.)

Progetto: Alchimia

Rappresentante Team: Stefano Massarino ( S.T.I. Engineering S.r.l. )

Stefano Massarino S.T.I. Engineering S.r.l. Architetto: Federico Florena (tiastudio S.r.l.)

Federico Florena (tiastudio S.r.l.) Esperto Ambientale: Laura Maria Conti (Montana S.p.a.)

Progetto: Arena Arenella

Rappresentante Team: Paola Viganò (Studio Paola Viganò)

Paola Viganò (Studio Paola Viganò) Architetto: Peter Zoderer (feld72 architekten zt gmbh)

Peter Zoderer (feld72 architekten zt gmbh) Esperto Ambientale: Sergio Settanni (WSP Italia S.r.l.)

Con la selezione delle proposte finaliste, entra nel vivo l’edizione del bando internazionale promosso dal Comune di Palermo in collaborazione con Agenzia del Demanio e con il network di città internazionali C40.I team che hanno elaborato i quattro lavori finalisti dovranno ora presentare un programma di dettaglio del progetto, completo di piano di sostenibilità economico-finanziaria, secondo una tempistica che sarà a breve resa nota.

Nella fase successiva la commissione sarà attenta alla credibilità e alla forza dei team selezionati, in particolare per quanto riguarda le 10 sfide per il clima, gli usi/attività che saranno in dettaglio proposte per la riqualificazione del sito, l’assetto legale e l’offerta economica del progetto, decretando al termine il vincitore. “Palermo torna attrattiva nello scenario internazionale della rigenerazione urbana tra le città più dinamiche e influenti a livello globale impegnate a combattere il cambiamento climatico, attraverso innovazioni nel campo urbanistico, sociale ed economico, – dichiarano il Sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla rigenerazione urbana, Maurizio Carta. La qualità dei team selezionati per la seconda fase del concorso Reinventing Cities è un evidente riconoscimento della fertile strada di innovazione urbanistica che Palermo ha avviato attraverso un sistema di tattiche urbanistiche e di accordi quadro e attraverso le direttive generali del nuovo piano urbanistico per portare avanti una nuova idea di città, a partire dalla rigenerazione complessiva della costa”. Proposte che interpretano concretamente anche l’attrattività di Palermo come prima città italiana nel ranking internazionale delle città accoglienti e vibranti per i nomadi digitali elaborato dall’Executive NomadIndex.

L’obiettivo del Comune di Palermo è quello di realizzare nell’area della ex Chimica Arenella un processo di rigenerazione urbana, a basso impatto ambientale e ad alto tasso di innovazione, di valenza anche sociale e culturale, da attuarsi attraverso un intervento di parziale recupero e parziale sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio anche con dotazioni di prossimità per il quartiere.

Gli approfondimenti progettuali ed economico-finanziari della seconda fase consentiranno di dotarsi non solo di idee progettuali ma anche di esplorare concretamente il mercato per verificare la sostenibilità finanziaria delle proposte, per sondare la disponibilità di adeguati attuatori e per valutare le migliori opzioni gestionali. Ringraziamo gli uffici della rigenerazione urbana, diretti dal Dott. Sandro Follari, per il prezioso lavoro svolto in costante raccordo con l’Agenzia del Demanio e i referenti di C40 e ringraziamo la Commissione valutativa e la Segreteria tecnica che il pregiato lavoro svolto.”

L’assessore Carta aggiunge: “Tutte le proposte selezionate, di cui non si possono ancora svelare i dettagli poiché la competizione è ancora aperta, secondo la Commissione hanno espresso una grande creatività e una solidità di impianto che garantisce la futura attuazione delle proposte per fare della ex Chimica Arenella un polo attrattore di livello globale e anche un generatore di buona urbanità per il quartiere. Le proposte, inoltre, hanno puntato su un approccio adattivo e incrementale che permetterà una concreta attuazione e una progressiva capacità di generare un moltiplicatore di sviluppo sostenibile e di autonomia economico-finanziaria dell’operazione.

Auspico che nella fase successiva tutte le proposte immaginino l’enorme area della ex Chimica Arenella come uno spazio ibrido, una miscela equilibrata e vincente di diverse funzioni: abitare, lavorare, educarsi, fare convivialità, coltivare, fare sport, etc.”