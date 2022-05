Un viaggio immersivo alla riscoperta del sè

Il gioiello barocco della Chiesa di Santa Caterina torna a colorarsi di luci, proiezioni e suoni. Dopo il successo ottenuto due anni fa con oltre 10 mila visitatori, lo spettacolo di video mapping immersivo “Exstasis”, realizzato da Oddo Agency in collaborazione con la Cooperativa sociale Pulcherrima Res, CoopCulture e VmAgency, continua ad incantare gli spettatori palermitani. Questa volta in una versione rimasterizzata in 4k.

Giochi di luce e colori animano le pareti della Chiesa

La seconda edizione di Exstasis è uno spettacolo per gli occhi e per la mente, che avvolge completamente lo spettatore, che resta per 30 minuti con il fiato sospeso e lo sguardo all’insù, estasiato dai giochi di luce e suoni, che rivestono le pareti e animano le statue e i marmi della splendida Chiesa di Piazza Bellini.

La pioggia che scende fitta dalle navate, la natura che avvolge le colonne e le volte della chiesa quasi a divorarle, le stelle, la nebulosa rossa, l’esplosione di meteore e infine il tetto che si smaterializza e sembra quasi venir giù.

Ogni proiezione crea un intreccio di mistero e meraviglia, che esalta le bellezze architettoniche della Chiesa e trasporta il visitatore in un’altra dimensione, fuori dal “qui ed ora”.

Exstasis, progetto finalista al prestigioso “Video Mapping Awards” di Lille, è un viaggio alla riscoperta del sè, un racconto suggestivo che ripercorre, uno ad uno, i cinque momenti di cammino estatico, delineati da Evelyn Underhill, mistica cattolica del XX secolo: risveglio, purificazione o ascesi, illuminazione, notte oscura dell’anima, unione.

Un incontro tra arte, innovazione e ricerca dell’assoluto

La scelta del video mapping non è casuale. Si tratta infatti di un modo nuovo per valorizzare luoghi e monumenti attraverso le tecnologie più all’avanguardia.

“Exstasis in 4k” è, del resto, uno degli appuntamenti più attesi del programma “Invisibilia – parole, immagini e suoni del Sacro”, eventi e riflessioni dedicate alla valorizzazione e alla corretta fruizione dell’arte nata per la preghiera, promossi dall’Arcidiocesi di Palermo con l’Università, il Teatro Biondo, il Teatro Massimo, il Conservatorio Scarlatti, l’Accademia di Belle Arti, il Monastero di Santa Caterina d’Alessandria, l’Orchestra multietnica Quattrocanti e la cooperativa Pulcherrima Res.

Come sottolinea Padre Bucaro, direttore dei Beni culturali della Diocesi di Palermo “Exstasis indica come oggi si possa fare esperienza religiosa con un linguaggio moderno che sa leggere e reinterpretare la bellezza che i nostri padri ci hanno tramandato”.

Secondo Odd Agency Exstasis è il “lavoro che più di tutti è riuscito a toccare le emozioni del nostro pubblico, forse perché rappresenta e incarna l’aspirazione universale ad avvicinarsi all’assoluto, al magico, all’indicibile. È quindi per noi un onore offrire nuovamente a Palermo e ai suoi visitatori il primo esperimento di esperienza immersiva mai realizzato in città, soprattutto adesso che il nostro metodo di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici è diventato un modello apprezzato e imitato”.

Lo spettacolo proseguirà fino al 29 maggio 2022 ogni venerdì, sabato e domenica dalle 20.30 alle 22.30 (spettacoli ogni 30 minuti).

I biglietti potranno essere acquistati sul circuito di CoopCulture e sul posto fino a due ore prima dello spettacolo.

Per maggiori informazioni vista il sito Exstasis.