L'incontro con l'orso, durante una escursione del ragazzino sui monti del Trentino, con la famiglia

Faccia a faccia con un orso, per un ragazzino, in Trentino. Un incontro imprevisto, ma finito bene, per tutti e due, proprio grazie alla calma che il piccolo ha saputo mantenere, mentre si allontanava dall’animale che, dal canto suo, nulla ha fatto per metterlo in pericolo.

E’ successo sopra la malga Sporminore, durante una escursione in montagna; mentre il ragazzino era vicino a un pino mulgo, è spuntato l’orso. La scena è stata ripresa dal padre del bambino, Loris Calliari, che ha postato il video sui social, diventato poi virale.

E’ stato il padre a consigliare il ragazzino sul comportamento da tenere, ossia la calma, per non agitare l’orso. L’animale, più curioso e sorpreso dall’incontro che infastidito, non è mai sembrato minaccioso; a un certo punto, si è sollevato sulle zampe posteriori, ma non ha mai accennato a avvicinarsi agli umani.

Alla fine, per tutti, dopo lo spavento, tanta emozione e adrenalina e una esperienza che, certamente, non sarà dimenticata facilmente.