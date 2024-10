Da poco più di una settimana, io e la mia famiglia seguiamo il calendario della raccolta differenziata qui a Partanna Mondello, un quartiere di Palermo. All’inizio ero preoccupato: gestire cinque contenitori diversi, capire cosa va dove e fare tutto nel modo giusto sembrava complicato. Tuttavia, una volta abituato, mi sono reso conto che è molto più semplice e comodo di quanto pensassi.

Prima, ero incaricato di portare la spazzatura ai cassonetti, una routine che richiedeva tempo e scomodità. Adesso, grazie al sistema di raccolta porta a porta, mi basta uscire di casa e lasciare davanti l’ingresso il sacchetto specifico, secondo il calendario stabilito. Alle prime ore del mattino, un servizio efficiente ritira tutto, facilitando enormemente la gestione dei rifiuti .

Questa nuova routine non è solo comoda, ma mi fa sentire anche meglio. Mi sembra di contribuire al miglioramento della comunità e all’ambiente. Le strade intorno a casa mia sono più pulite e ordinate, come non le vedevo da tempo. C’è una sensazione di gratificazione nel sapere di fare la propria parte.

Il calendario della raccolta differenziata a Palermo

Per chi vive nella mia zona, il calendario prevede il ritiro della plastica e del metallo il lunedì, dell’organico il martedì e il giovedì, della carta e cartone il mercoledì, dell’indifferenziato il venerdì, e il vetro la domenica. Non si effettua raccolta il sabato .

Seguire questo schema è semplice e rende l’intero processo di smaltimento più gestibile. Spero che questa pratica si diffonda sempre di più in tutte le aree della città e che venga mantenuta l’efficienza del servizio per contribuire davvero a un futuro più pulito per Palermo e la Sicilia.

Notizie utili

Le abitazioni che insistono nell’area della raccolta differenziata porta a porta dovranno conferire i rifiuti esponendo gli appositi contenitori sul marciapiedi davanti all’ingresso dalle 19,00 alle 22,00 secondo il seguente calendario:

Lunedì plastica e metallo

Martedì organico

Mercoledì carta, cartone e cartoncino

Giovedì organico

Venerdì indifferenziato

Sabato non si esegue raccolta

Domenica separatamente fra loro vetro e organico

Il calendario per le utenze commerciali

Orari differenti per negozi e attività che possono conferire anche più volte al giorno in base al seguente calendario dedicato utenze commerciali

L’organico può essere conferito tutti i giorni dal lunedì al sabato (domenica esclusa) fra le 13,00 e le 14,00

In aggiunta:

Lunedì plastica e metallo; carta e cartone – plastica e metallo differenziati fra loro (19,00 -22,00)

Martedì solo organico (fra le 13,00 e le 14,00)

Mercoledì vetro (fra le 13,00 e le 14,00 differenziato dall’organico) carta, cartone e cartoncino (19,00-22,00)

Giovedì plastica e metallo (fra le 13,00 e le 14,00 differenziato dall’organico)

Venerdì vetro (fra le 13,00 e le 14,00 differenziato dall’organico) carta, cartone e cartoncino – residuo indifferenziato (separati fra loro dalle 19,00 alle 22,00)

Sabato solo organico (13,00-14,00)

Domenica vetro (19,00-22,00)

Per richiedere il kit

Gli utenti non ancora in possesso del kit (sacchi, bidoni e contenitori), potranno formulare richiesta via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it, inserendo nel corpo della mail il loro nominativo completo, indirizzo di residenza e contatto telefonico affinché possano recarsi presso l’autoparco di RAP in via Partanna Mondello 54 per il ritiro