La risposta alla sassaiola e al ferimento degli otto agenti c’è stata a Falsomiele. La questura di concerto con la prefettura ha organizzato un’operazione di controllo in grande stile.

Il quartiere, tra giovedì sera e ieri mattina, è stato cinturato da oltre duecento poliziotti, che hanno compiuto posti di blocco, perquisizioni alla ricerca di armi e droga, controlli in baracche e locali. Un dispositivo al quale hanno preso parte anche vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici dell’Asp che alla fine si è concluso con il sequestro di hashish, cinque denunce e multe per quasi 20 mila euro. Gli investigatori si sono concentrati anche su Bonagia e la Guadagna, territori ad alta densità criminale. Nel corso delle attività sono state complessivamente identificate 250 persone, di cui 89 con precedenti di polizia e sono stati controllati 140 veicoli (venti le contravvenzioni per un ammontare di 10 mila euro).

Il grosso delle forze è stato impiegato il largo dei Pinguini, teatro dell’aggressione dopo che le volanti avevano interrotto una corsa clandestina tra moto, dove diversi pregiudicati sono stati sottoposti a controlli e dove sono stati perquisiti box e baracche abusive. In una di queste è stato trovato hashish.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti diversi controlli amministrativi che hanno interessato sale scommesse e bar, dove sono state riscontrate varie violazioni e occupazioni di suolo pubblico, reato per il quale due persone sono state denunciate. Giovedì sera erano scattate altre tre denunce alla magistratura nei confronti dei gestori di tre attività commerciali. A due di loro, accusati di occupazione abusiva di suolo pubblico, sono state sequestrate le attrezzature: un frigorifero, tavoli, sedie e un bancone. È stata accertata, inoltre, la somministrazione di alimenti all’esterno senza autorizzazione e due delle attività sono risultate completamente prive di Scia.

Con il supporto del personale dell’Asp e dei vigili urbani, sono stati sequestrati 50 chili di alimenti non idonei al consumo. L’ammontare complessivo delle sanzioni è di 7.700 euro.

“L’azione della polizia si inserisce nell’ambito di una complessiva strategia di potenziamento ed intensificazione dei servizi di controllo del territorio – spiegano in questura – dove l’obiettivo primario non è soltanto la prevenzione e il contrasto delle attività illecite, ma anche la riaffermazione tangibile della presenza dello Stato in contesti urbani ritenuti complessi e delicati”.

Nella notte di guerriglia di domenica scorsa erano rimasti feriti otto poliziotti e due volanti erano state danneggiate. Gli agenti avevano arrestato due uomini. Le indagini vanno avanti per individuare le decine di residenti scesi in strada per ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine. Per Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, “le azioni violente devono essere isolate e contrastate con fermezza, perché nessuno può pensare di imporre la propria volontà attraverso intimidazioni, aggressioni o prevaricazioni”.