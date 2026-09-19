Una famiglia è rimasta impantanata in via Imera a Palermo all’interno dell’auto. Nella strada c’era un metro d’acqua. Nella vettura oltre ai genitori c’è un bambino. Per soccorrerli sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco.

La strada è stata bloccata dall’intervento dei finanzieri i primi ad intervenire per salvare la famiglia. Le piogge hanno provocato nel capoluogo disagi in diverse strade. Si sono allagati i sottopassi di via Leonardo da Vinci e viale Lazio. Tante segnalazioni sono arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Allagamenti si sono verificati anche in corso Calatafimi, in viale Regione Siciliana all’altezza della rotonda di viale Lazio. Disagi anche in viale del Fante e in particolare ai tornelli dello stadio dove oggi si gioca Palermo-Padova.

Situazione critica anche in via Alla Falconara come segnalata dal consigliere comunale M5S Antonino Randazzo. “Il fenomeno si ripresenta sistematicamente ogni volta che piove per un sistema di raccolta che non riesce a contenere le acque meteoriche nell’area compresa tra via Ruffo di Calabria e via Alla Falconara. Ritengo utile ricordare i momenti drammatici durante lo scorso nubifragio del 15 luglio 2020 in via alla Falconara che probabilmente questa amministrazione comunale ha dimenticato e sottovalutato che provocò nella zona esondazioni e gravi danni alle abitazioni e alle auto private”.

(foto di Michael Emergency)