Nel capoluogo siciliano il 72,3% di compravendite da parte di famiglie

Il nuovo studio dell’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa sulle grandi città italiane offre una fotografia nitida delle dinamiche residenziali e mette in evidenza un tratto distintivo: Palermo continua a essere una città dove la casa è soprattutto una scelta familiare, sia sul fronte delle compravendite sia su quello delle locazioni. Un profilo che differenzia il capoluogo siciliano da mercati più fluidi e individualizzati come Milano o Torino.

Le compravendite

Sul versante delle compravendite, Palermo registra una delle quote più alte di acquirenti famiglie: il 72,3%, superando Napoli (71,3%) e collocandosi tra le città dove la domanda è maggiormente orientata all’abitazione principale. Qui la casa resta un progetto stabile, non un investimento tattico: mentre a Milano gli acquirenti single rappresentano il 46,9%, a Palermo il mercato continua a essere trainato da nuclei familiari che cercano spazi adeguati e soluzioni funzionali.

L’analisi del mercato

La fascia d’età più attiva nelle grandi città è quella tra 18 e 34 anni, con Milano che tocca il 35,5%. Palermo si inserisce in questo trend nazionale, con giovani presenti e dinamici, ma con scelte più prudenti e orientate alla solidità. Il trilocale è la tipologia più acquistata nella maggior parte dei capoluoghi, e Palermo non fa eccezione: una preferenza che conferma la centralità della dimensione familiare. Solo Milano e Torino vedono prevalere il bilocale, mentre Genova e Verona mostrano una maggiore incidenza dei quattro locali.

Le locazioni

Sul fronte delle locazioni, Palermo si conferma città a forte vocazione abitativa: il 71% degli affitti riguarda chi cerca una casa stabile, subito dopo Napoli che sfiora il 74%. Anche qui il profilo prevalente è quello delle famiglie, insieme a Firenze e Napoli, mentre nelle altre città gli inquilini sono in maggioranza single. Le tipologie più richieste sono bilocali e trilocali, con il trilocale che primeggia proprio a Bologna, Firenze, Genova e Palermo.

Palermo, molte esigenze abitative stabili

Il quadro complessivo restituisce un capoluogo coerente nelle sue scelte: famiglie protagoniste, giovani presenti, trilocali al centro della domanda e un mercato degli affitti che continua a rispondere soprattutto a esigenze abitative stabili. Un modello che distingue Palermo nel panorama nazionale e che conferma la sua identità residenziale forte e riconoscibile.