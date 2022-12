L’iniziativa a Cinisi il 6 e 7 dicembre

Due giorni di eventi, con l’inaugurazione del “giardino della memoria”, per celebrare i 18 anni della scomparsa di Felicia Bartolotta. Il 6 e 7 dicembre a Cinisi, nel Palermitano, diverse le iniziative che vedranno coinvolte scuole, associazioni, artisti e istituzioni. Felicia era la mamma di Peppino Impastato, il giovane militante di Democrazia proletaria che fu ucciso per mano della mafia a Cinisi il 9 maggio del 1978. La donna coraggio si schierò sempre fianco del figlio, sfidando apertamente la mafia e ripudiandola in tutte le sue forme.

L’organizzazione

A mettersi in moto l’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, il centro Impastato-No mafia Memorial e l’associazione Peppino Impastato, in collaborazione con le associazioni Asadin, Musica e Cultura Cinisi, Radio 100 passi, FuoriMercato, Contadinazioni, ArciPasol, Radio Aut Palermo, Proloco Cinisi 2.zero, PalermoCoroPop e Radio Aut Young,. “Due giornate di memoria ed impegno – scrivono gli organizzatori – per ricordare Felicia, il suo coraggio, la sua scelta di verità e giustizia. Ed insieme a lei quello di chi ha dedicato la propria vita nella lotta contro la mafia e l’oppressione. Tante iniziative culturali, l’inaugurazione del Giardino di Casa Felicia ed il coinvolgimento diretto di giovani del territorio e delle scuole che sostengono le nostre attività”.

Il 6 dicembre

Si parte il 6 dicembre con uno spettacolo dell’opera dei pupi e delle pupe antimafia in cui si metterà in scena “Felicia una donna contro la mafia” nell’auditorium dell’istituto comprensivo di Cinisi. A seguire sono previste anche le visite degli studenti a Casa Felicia, Casa Memoria, ex Casa Badalamenti e al casolare. In serata un concerto per voci, chitarra e fisarmonica dal titolo “Ogni scagghia teni ‘na muragghia” che si terrà nella chiesa Redemptoris Mater Piano Peri.

Il 7 dicembre

Il giorno seguente proseguiranno sempre le viste delle scolaresche a casa memoria, alle 15 invece ci sarà l’inaugurazione del giardino della memoria e dell’impegno di Casa Felicia che si trova vicino dello stadio di Cinisi. Ci saranno altre piantumazioni e una serie di spettacoli, presentazioni di libri, laboratori, mostre e banchetti che andranno avanti sino a sera.