Ha ferito al collo con un coltello un passante che voleva rapinare. E’ successo a Palermo in via dei Cassari. A chiedere l’intervento della polizia la stessa vittima che sanguinante ha chiesto aiuto dopo una colluttazione con l’aggressore.

Gli agenti delle volanti arrivati hanno trovato sia il ferito di 40 anni che il giovane di 21 anni entrambi originari del Marocco e visibilmente provati. Il quarantenne e alcuni testimoni hanno raccontato che il giovane gli avrebbe chiesto con insistenza una sigaretta, ma al suo rifiuto il ventunenne avrebbe tirato fuori un coltello intimandogli di consegnare il portafogli e tutto ciò che aveva in tasca.

La vittima si sarebbe opposta e avrebbe reagito. L’aggressore è stato bloccato e arrestato. Addosso aveva un coltellino che è stato sequestrato. Il quarantenne, portato al Buccheri, è stato medicato dai sanitari e dimesso in nottata.