Il comandante Girolamo Bentivoglio Fiandra

“È una giornata particolare, oggi è la prima giornata in cui festeggiamo l’istituzione del corpo nazionale vigili del fuoco. Il nostro impegno nella società, nella comunità è quotidiano, lo testimoniano i 17 mila interventi di soccorso tecnico urgente compiuti nel 2025.

Oggi durante questa giornata incontriamo soprattutto i più piccoli per svolgere un’attività di formazione, informazione e divulgazione sulla sicurezza per cercare di dare sempre una maggiore consapevolezza sui rischi a cui si va incontro e far conoscere quelle misure di autoprotezione necessarie affinché non accadano eventi tragici”.

Lo ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco Girolamo Bentivoglio Fiandra nei pressi del teatro Massimo a Palermo nel giorno della celebrazione dell’istituzione del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla manifestazione hanno preso parte diverse scolaresche che hanno assistito a lezioni ed esercitazioni da parte degli uomini e delle donne del corpo dei vigili del fuoco che si occupano in prima linea della sicurezza dei cittadini.