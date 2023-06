Domenica 4 giugno dalle 9 alle 14.30

Torna, come ormai da tradizione, la Giornata Nazionale dello Sport che si celebra la prima domenica di giugno. Una festa che coinvolge tutta l’Italia che a Palermo si celebra in questa occasione al Velodromo Paolo Borsellino domenica 4 giugno.

Evento dedicato a chi ama e pratica lo sport con tante discipline coinvolte ma che serve anche a far conoscere lo sport ai neofiti.

Sotto la direzione del Coni, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni iniziative volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Oggi presso i locali del Coni regionale sono stati illustrati i programmi della kermesse che partì nel 2004.

Presenti, tra gli altri, il presidente regionale del comitato olimpico Sergio D’Antoni, il delegato regionale Fabio Gioia, il presidente provinciale del Coni Giuseppe Cantone, l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia,

D’Antoni “Velodromo simbolo della ripresa degli impianti sportivi palermitani”

Il presidente del Coni regionale Sergio D’Antoni ha spiegato il perché si sia scelto questo impianto come sede di quest’anno. Il Velodromo si sta preparando, dopo un lungo periodo di lavori, alla riapertura agli altri sport e non dovrebbe mancare troppo neppure per la riapertura della pista di ciclismo che permetterebbe alla struttura di tornare alla sua naturale vocazione.

Queste le parole di D’Antoni: “Abbiamo deciso di celebrarla al Velodromo come simbolo della ripresa degli impianti sportivi palermitani in una situazione molto particolare e deficitaria che dobbiamo recuperare. C’è l’impegno dell’amministrazione comunale a farlo, c’è il nostro impegno a fare in modo che questi impianti vengano affidati alle società che le utilizzano per evitare abbandono, saccheggi, vandalismi a cui abbiamo assistito nel corso di questi anni. Per far questo abbiamo bisogno della mobilitazione del nostro mondo”.

“Allargare pratica sportiva, è un grande investimento sociale”

Si parla anche dell’importanza della pratica sportiva per i più giovani e per le famiglie. Si parla di funzione sociale dello sport. “Dobbiamo allargare la pratica sportiva in Sicilia. Questo pone due problemi: una è il recupero dei bambini che non possono fare sport perché le famiglie non possono permetterselo economicamente. Stiamo cercando di allargare l’esperienza a tutti. Abbiamo recuperato 5-6mila bambini. Tenete conto che chi viene recuperato attraverso lo sport rende di più a scuola. Inoltre si previene l’abbandono scolastico. È un grande investimento sociale”.

Ed ancora: “La seconda questione di grande importanza è che dobbiamo convincere tante famgilie a fare in modo che i figli possano fare sport. Sia quelli che possono permetterselo che chi non può farlo. Abbiamo chiesto la collaborazione con la Regione per i voucher da dare alle famiglie che hanno un isee basso per favorire questo inserimento. Abbiamo avuto finora 700 manifestazioni di interesse. C’è un problema di funzionamento dell’assessorato, diminuiscono gli impiegati e non vengono sostituiti. Siamo pronti a fare tutto quello che è nella nostra responsabilità”.

“Tanti benefici, non solo per la salute”

Si parla anche dei benefici più ampi dello sport: “Ci saranno dimostrazioni di discipline, una parte dei bambini delle scuole che verranno a far festa. Ospiti di interesse che si sono distinti nei loro sport. Lo sport sta entrando nella testa di tutti. Non è soltanto attività fisica ma è fondamentale perché si impara la legalità in quanto si devono seguire delle regole, si sta in compagnia e si impara la solidarietà, si sta bene in salute e si previene in spese mediche. E poi veicola manifestazioni sportive. Ospitando manifestazioni di livello lo sport diventa un volano economico non indifferenze”.

Figuccia “Velodromo restituito parzialmente alla città”

Presente all’incontro con la stampa anche Sabrina Figuccia, assessore allo Sport del Comune di Palermo. “Una festa che restituisce seppur parzialmente un impianto alla città come quello del Velodromo. I nostri bambini delle scuole, chi è abituato a praticare sport vivranno un momento di allegria. Ma lo sport non è solo attività fisica ma anche prevenzione per i rischi connessi alla salute. Una equipe di medici sarà pronta a fare esami propedeutici all’attività fisica. Un’attività anche di inclusione sociale alla quale parteciperanno molte scuole dei territori svantaggiati della nostra città”.

La collaborazione tra Comune e scuole

L’assessore torna a parlare dell’importanza dell’intesa tra il Comune e gli istituti scolastici palermitani per l’utilizzo delle palestre.

“Ci stiamo aprendo grazie alla collaborazione delle scuole che rappresentano il primo vero proprio avamposto nei nostri territori. Il protocollo di intesa per l’utilizzo delle palestre scolastiche dimostra come queste potranno essere il naturale spazio per accogliere i giovani”

Sulla piscina e gli altri impianti

Figuccia parla anche dei lavori di ristrutturazione della Piscina Comunale e della possibile soluzione temporanea per le società sportive durante il lungo periodo di ristrutturazione delle due vasche. “Gli impianti sportivi hanno certamente bisogno di un grande restyling a partire dalla Piscina Comunale che gode di un importante finanziamento di 11 milioni di euro che ci consentirà di avere un impianto nuovo per la città di Palermo. Anzi, due visto che siamo uno dei pochi comuni ad avere due vasche da 50 metri. Parallelamente stiamo rispondendo alle esigenze del mondo dello sport, stiamo realizzando una nuova importante infrastruttura presso il Pallone di Italia ‘90 una nuova piscina dotata di pontone che permetterà di restringere la piscina a 25 metri e fare attività invernali”.

Ed inoltre: “Sono tantissimi gli impianti che stiamo cercando di recuperare a partire dal Palazzetto dello Sport che diventerà luogo per tantissimi altri sport ed altre attività in un’ottica polivalente così come sarà polivalente l’utilizzo del Velodromo ed altri progetti in cui stiamo lavorando in un’ottica di gestione sociale. È notizia dei giorni scorsi l’approvazione di una delibera che prevede la creazione di avvisi a cui stiamo lavorando e che vedranno la luce la prossima settimana per l’esternalizzazione degli impianti dal punto di vista sociale con la collaborazione delle federazioni”.

Infine: “La prossima settimana è programmato incontro con Federazione e Coni per discutere di tutti gli aspetti tecnici per avere l’obiettivo di chiudere la piscina comunale solo quando sarà aperta la piscina alternativa nel Pallone”.

Una festa al Velodromo, programma della Giornata nazionale dello Sport

Dalle 9 alle 14.30 il Velodromo di via Renato Guttuso 12, vicino a viale Lanza di Scalea nel quartiere di San Filippo Neri (Zen per intenderci), si terranno le attività della Giornata Nazionale dello Sport

9 – 14.30

Saluti Istituzionali, inno e sfilata bandiere, lettura Promessa dello Sportivo Fair Play

Attività sportive nelle varie aree a disposizione con partecipazione delle Fsn, Eps, Dsa e Asd/Ssd Centri Coni

Sarà allestito anche un punto informativo della Fmsi – Scuola di Medicina dello Sport – U.O.C. – A.O.U.P – Croce Bianca O.D.V. PALERMO con una tenda da campo con tavoli e lettino visita, dove verranno effettuate dalle 9 alle 12 cheek up gratuiti ECG di base, in collaborazione con la start up innovativa Govisit.

L’azienda DONSI’ ci permetterà di veicolare il messaggio “plastic free” attraverso la collocazione all’interno dell’impianto, di distributori di acqua ionizzata e ossigenata che ci consentirà oltre all’abbattimento della plastica dovuta all’utilizzo di bottigliette monouso, ad una più sana e salutare alimentazione attraverso l’assunzione di quest’acqua.

Mentre un’azienda locale farà degustare il suo gelato proteico, prodotto con ingredienti 100% siciliani biologici vegani.

12.30

Intervento del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia

13 – 14.30

Tornei multi-sportivi.