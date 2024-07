L’arcidiocesi di Palermo celebra il Giubileo Rosaliano in occasione del 400° anniversario del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia (1624 – 2024), protettrice della città. Per commemorare questo significativo evento, il sindacato autonomo di polizia (Sap) ha deciso di rendere omaggio alla “Santuzza” donando un’opera del maestro Nino Parrucca.

La chiesa di Sant’Antonio Abate, situata nel centro di Palermo in via Roma, è stata per secoli la sede del Senato palermitano e rappresenta uno degli edifici storici più importanti della città.

Fondata nel 1220 in epoca medievale, la chiesa ha subito l’influenza bizantino-normanna e, attraverso i secoli, ha visto trasformazioni significative dal Rinascimento fino al primo decennio del XX secolo.

Il Sap, condividendo con la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate la memoria dell’illustre parroco monsignor Vincenzo Dominici, che ha contribuito notevolmente al culto di Santa Rosalia, ha deciso di donare alla Parrocchia un’icona in ceramica raffigurante la Santa.

L’opera, progettata dal Maestro Nino Parrucca, sarà collocata nel giardino antistante la chiesa. La cerimonia di consegna si terrà l’8 luglio 2024 alle 10, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, presso la chiesa di Sant’Antonio Abate in via Roma 203/A.

Questo evento rappresenterà un momento significativo di spiritualità in onore del culto di Santa Rosalia.