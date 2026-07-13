Palermo si prepara a vivere la notte più attesa dell’anno. Prende il via domani, martedì 14 luglio, il Festino di Santa Rosalia numero 402, l’evento che unisce fede, cultura e identità cittadina sotto la direzione artistica di Luca Pintacuda. Organizzata dal Comune di Palermo in collaborazione con Odd Agency e CoopCulture, l’edizione di quest’anno promette di trasformare il dramma storico della peste del 1624 in un’esperienza collettiva di rinascita, pace e convivenza. Ecco tutte le informazioni utili, le novità e la guida per seguire il corteo lungo il Cassaro.

L’inizio e il programma: i 5 step sul Cassaro

Lo spettacolo avrà inizio ufficialmente domani alle ore 21:20 sul Piano di Palazzo Reale. Da qui partirà il tradizionale viaggio del Carro Trionfale che attraverserà l’antico asse viario della città, scandito da cinque tappe fondamentali.

Piano di Palazzo Reale (Ore 21:20) : Il momento d’apertura con il primo grande spettacolo che racconterà l’arrivo della peste a Palermo nel 1624 e la disperazione della città prima del miracolo.

: Il momento d’apertura con il primo grande spettacolo che racconterà l’arrivo della peste a Palermo nel 1624 e la disperazione della città prima del miracolo. La Cattedrale : La prima sosta del Carro, dove la narrazione si farà più intima e legata alla figura della Santuzza.

: La prima sosta del Carro, dove la narrazione si farà più intima e legata alla figura della Santuzza. I Quattro Canti (Il Teatro del Sole) : Il cuore pulsante del Festino. Qui avverrà il tradizionale omaggio floreale e l’emozionante grido del Sindaco “Viva Palermo e Santa Rosalia!”.

: Il cuore pulsante del Festino. Qui avverrà il tradizionale omaggio floreale e l’emozionante grido del Sindaco “Viva Palermo e Santa Rosalia!”. Piazza Marina : Il penultimo step prima della discesa finale, arricchito da coreografie e momenti di forte impatto visivo.

: Il penultimo step prima della discesa finale, arricchito da coreografie e momenti di forte impatto visivo. Foro Italico (Porta Felice): L’approdo finale del Carro Trionfale, dove la festa si chiuderà come da tradizione con i grandiosi giochi pirotecnici sul mare.

Il Bio-Carro, i simboli della “Santuzza” e l’eredità spirituale di Biagio Conte

La vera protagonista sarà una Santa Rosalia contemporanea e fortemente simbolica. Avvolta da 300 farfalle luminose, la statua sorgerà da un inedito “bio-carro”, concepito come un vero e proprio giardino botanico che racchiude le piante tipiche del Mediterraneo.I dettagli iconografici di quest’anno lanciano messaggi potenti: la Santa stringerà tra le mani una croce realizzata con il legno delle barche dei migranti e un ramo d’ulivo come simbolo universale di pace. Sul petto, invece, porterà la conchiglia dei pellegrini, un omaggio che richiama l’eredità spirituale di Fratel Biagio Conte.

Ospiti d’onore e il saluto del Palermo Calcio

Sul Carro Trionfale, al fianco del sindaco Roberto Lagalla, saliranno due ospiti speciali che rappresentano il legame internazionale e il cuore sociale della manifestazione. Ci sarà Hervè Morin, presidente della Regione Normandia, invitato per anticipare i temi dell’Anno Europeo dei Normanni 2027 (essendo Rosalia di stirpe normanna). Insieme a lui ci sarà Maria Concetta D’Amaso, mamma della piccola Alessia La Rosa, la giovanissima tifosa del Palermo F.C. prematuramente scomparsa poche settimane fa.Proprio il Palermo Calcio sarà protagonista di una delle tante sorprese della serata: grazie a una collaborazione tra il club rosanero, il Comune e la produzione, è previsto un inatteso e speciale “saluto” dedicato alla città e a tutti i tifosi.

Un festino social: la web app e lo streaming

Per vivere il Festino in modalità smart, i cittadini e i turisti possono già scaricare la Web App ufficiale “Il Festino in tasca”. L’applicazione è accessibile da qualsiasi smartphone ed è disponibile in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Al suo interno troverete la mappa del percorso, gli orari e i dettagli di tutti gli spettacoli in tempo reale.Per chi non potrà scendere in piazza, l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali del Comune di Palermo.