Dopo il bagno di folla della notte e la chiusura del festino numero 402 oggi tocca lasciare spazio alla processione sacra, quella dell’urna d’argento con le spoglie della santa che ripercorre il Cassaro, le medesime strade percorse dal carro della festa “Pagana” ma stavolta accompagnata come tutte le processioni del “sacro”.

Il miracolo si rinnova

Il miracolo si rinnova virtualmente e Palermo viene liberata dalla peste di questi anni. la preghiera, stavolta, non può che essere indirizzata alla liberazione dal ritorno alla stagione del terrore, dei colpi di kalashnikov, delle bottiglie incendiarie, della distruzione delle aziende, della richiesta del pizzo a tappeto.

A questo tema è stata dedicata una piccola parte della rappresentazione anche durante la notte del Festino. Alla liberazione e alla dignità è improntato ogni messaggio,.

Oggi tocca anche alla Messa dell’Arcivescovo di Palermo a Palazzo, la Messa nella quale la Chiesa rivolge il suo sguardo a chi governa la città. In passato è sempre stata foriera di moniti alla politica, di allarmi sulla gestione della cosa pubblica, di attenzione agli ultimi troppo spesso dimenticati. E non è un caso se Palermo ha unito il ricordo di Biagio Conte al carro della santa nel Festino numero 402

Gli auguri ai Palermitani del Presidente della Regione

E ai Palermitani ha rivolto auguri social anche il Presidente della Regione “Nel giorno conclusivo del Festino di Santa Rosalia, rivolgo il mio più sincero augurio a tutti i palermitani, ai siciliani e ai tanti fedeli che oggi concludono un intenso cammino di fede e devozione” ha scritto Schifani.

“Questa ricorrenza rinnova il legame profondo tra Palermo e la sua Patrona, simbolo di speranza, protezione e rinascita. È un patrimonio di spiritualità e di identità che attraversa i secoli e continua a unire la nostra comunità nei valori della solidarietà, della fiducia e dell’amore per la propria terra”.

“Che Santa Rosalia continui a vegliare su Palermo e sull’intera Sicilia, donando pace, salute e serenità alle nostre famiglie” ha concluso.