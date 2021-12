Due giorni di musica al Teatro Golden di Palermo

Festival 2021. Dal Teatro Golden di Palermo puntata speciale di Casa Minutella. Finalmente si torna sul palco. Per scoprire i segreti del Festival, la puntata di Casa Minutella verrà trasmessa in diretta dal Teatro Golden di Palermo. L’appuntamento è come sempre alle 14,45, a poche ore dal via della kermesse canora. Dopo lo stop obbligato per la pandemia da Covid dell’anno scorso che ha costretto a cancellare lo show, il Festival torna per la sua ottava edizione sul palco del teatro Golden di Palermo. Due le serate previste per il festival, il 28 e il 29 dicembre. Il format dello spettacolo ricalca quello delle precedenti edizioni. E’ un vero e proprio contest musicale, che mette alla prova le doti canore di comici attori e artisti siciliani con le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Tutti gli artisti saranno accompagnati nelle loro esibizioni dalla LAB Orchestra diretta dal Maestro Giuseppe Preiti.

Festival 2021, il televoto dalla pagina dedicata di Blogsicilia

Quest’anno c’è una grande novità. Sarà il voto popolare a decidere il vincitore del Festival. Per votare basta collegarsi alla pagina che Blogsicilia ha dedicato alla kermesse canora. Questo l’indirizzo: www.blogsicilia.it/festival/.

Le due serate saranno trasmesse in diretta su www.blogsicilia.it e su Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre. Il programma andrà in emissione anche sui social: sulla pagina Facebook di Casa Minutella e su Radio Fantastica. Il concorso funzionerà in questo modo. A ogni artista che concorre al festival verrà assegnato un codice di televoto. Il pubblico in sala, ma anche chi segue da casa, potrà votare il suo preferito tramite WhatsApp al numero 328.6442021 o sulla pagina dedicata: www.blogsicilia/festival. Nella pagina sono elencati i nomi dei cantanti in gara. Cliccando sul profilo del cantante preferito si attiva il voto attraverso un numero collegato a whatsapp. Da ogni utenza cellulare si possono esprimere soltanto cinque voti per ciascuna delle due serate del Festival.

Festival 2o21, chi raccoglierà il testimone di Sasà Salvaggio?

Anche il pubblico presente in sala voterà il suo artista preferito, con una cartolina voto che sarà consegnata all’ingresso al Teatro Golden. Alla fine della seconda serata oltre al verdetto del televoto, si conoscerà così anche il nome dell’artista più votato. Chi raccoglierà il testimone di Sasà Salvaggio, ultimo vincitore del Festival con la cover del brano di Mahmood, “Soldi”? Ecco chi si contende la vittoria per questa edizione 2021.

Gli artisti in gara per l’ottava edizione del Festival