Il Comune di Racalmuto ha avviato con FiberCop la campagna “Fatti della stessa fibra” per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.

L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, prende il via il 4 novembre con la firma del protocollo d’intesa. Nella stessa giornata sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico in programma alle 19:00 presso la Sala Consiliare, in Via Vittorio Emanuele 13.

“L’arrivo della fibra ottica rappresenta un traguardo fondamentale e un’opportunità straordinaria di modernizzazione per il nostro territorio – dichiara il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno. Il progetto di FiberCop ci consentirà di accelerare la digitalizzazione del territorio e offrire servizi più efficienti ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Parliamo di una rete ultraveloce e sostenibile che migliorerà il lavoro agile (smart working), la didattica, la domotica e l’accesso a servizi essenziali come la telemedicina, oltre a consentire una gestione più efficiente del nostro territorio. Invito tutti i cittadini a partecipare all’incontro pubblico del 4 novembre per conoscere da vicino i dettagli dell’iniziativa e i vantaggi concreti per la nostra comunità. ”

Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Racalmuto avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete. Per maggiori informazioni sulla campagna, verificare il proprio indirizzo e aderire all’iniziativa è possibile consultare il portale fattidellastessafibra.fibercop.com

I lavori, che prevedono la posa di circa 55 km di cavi in fibra ottica nel territorio comunale, sono stati già avviati nella Via Asaro, Via Roma e Via Ferdinando Martino; attualmente sono in corso le attività nelle vie Hamilton, Filippo Villa, Falcone, Lepanto e Sacerdote Romano e proseguiranno progressivamente nelle ulteriori aree individuate dal piano di sviluppo della rete.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.

Con l’iniziativa “Fatti della stessa fibra”, FiberCop conferma il proprio impegno nell’accelerare la trasformazione digitale del Paese e dei suoi territori. Un nuovo approccio che pone i cittadini e le imprese al centro del percorso di digitalizzazione delle comunità, semplificando l’esperienza di attivazione del servizio FTTH e promuovendo un utilizzo più consapevole delle opportunità della connettività.