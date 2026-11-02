Un giovane di diciannove anni è stato arrestato dai Carabinieri a Bagheria con l’accusa di lesioni aggravate in ambito familiare, dopo aver aggredito il padre nell’abitazione di famiglia.
I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria sono intervenuti nell’appartamento a seguito di una chiamata giunta al 112. All’arrivo sul posto, i Carabinieri hanno bloccato il giovane mentre colpiva il padre alla testa con un bastone.
La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita in codice giallo all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.
L’indagato è stato condotto nel carcere Burrafato di Termini Imerese, a disposizione della procura di Termini Imerese diretta da Angelo Cavallo.
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